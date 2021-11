Żorski Półmaraton Leśny 2021 - zobacz ZDJĘCIA. 400 biegaczy na starcie. Śnieg i chłód im niestraszny. Rywalizowali na dwóch dystansach

400 biegaczy na starcie 5. Żorskiego Półmaratonu Leśnego. Śnieg i chłód im niestraszny. Rywalizowali na dwóch dystansach. Zobaczcie

Nie wszyscy zgłoszeni do 5. Żorskiego Półmaratonu Leśnego uczestnicy pokazali, że nie rzucają słów na wiatr i serio potraktowali rywalizację. Spośród około czterystu zgłoszonych biegaczy, ma linii startu zlokalizowanej w okolicy westernowego miasteczka stanęło mniej więcej 20 mniej. Były to osoby, które nie odebrały pakietów startowych.

Absolutnym debiutantem nie tylko 5. Żorskiego Półmaratonu Leśnego, ale jakiegokolwiek biegu w ogóle był pan Jakub. Żorzanin do tej pory trenował kolarstwo, od półtorej miesiące jest jednak biegaczem.

- To mój definitywnie pierwszy bieg. Pogoda zniechęca, ale trzeba biec. Jestem pozytywnie nastawiony, będzie dobrze. Celem jest zmieścić się w godzinie - mówi pan Jakub.

Zarówno on, jak i pozostali biegacze, którzy do Żor przyjechali z różnych części Śląska - Gliwic, czy Katowic - a nawet Polski, z woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego mieli do wyboru dwa warianty tras przygotowane przez organizatorów.