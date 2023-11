Żorski Półmaraton Leśny ze świetna frekwencją! Zobaczcie ZDJĘCIA. W zawodach wystartowało 300 osób. Biegli w mrozie i śniegu

- Cała trasa biegnie lasem, na pewno nie jest łatwa. Błotnista. Jest mróz, trochę ślisko. Dl;a wielu biegaczy to jednak są przyjemne warunki. Są spore przewyższenia, w Żorach nie dało się już wybrać bardziej optymalnej trasy pod tym względem – mówi Marcin Miśków, organizator biegu, założyciel stowarzyszenia Zarazić Pasją.

Jak zaznacza, taka charakterystyka trasy podoba się biegaczom. Co roku bowiem lista startujących jest wypełniona do ostatniego miejsca. Tym jednak razem nie dojechał gość honorowy – ultramaratonka i triathlonistka, Martyna Młynarczyk. Najlepsi biegacze w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz open otrzymali nagrody w postaci voucherów na odzież sportową, ufundowanych przez sklepy. Były też drobne nagrody rzeczowe i statuetki. Co ciekawe, wręczono medale wypalone w glinie, czyli z materiału naturalnego.

Wydarzenie ma popu­­­la­­­ry­­­zować i upo­­­w­sze­­ch­nia­­ć bie­­­ga­­­nia ja­­­ko naj­pro­­st­szą i naj­z­dro­­w­szą fo­­r­mę ru­­­chu oraz za­­­sad fa­­­i­­r play. Celem jest również pro­­­mo­­­cja wa­­­lo­­­rów spo­­r­to­­­wo­­­-re­­­kre­­­a­­cy­­j­nych żo­­r­skich la­­­sów, uka­­­za­­­nie pię­­k­na przy­­­ro­­­dy. Impreza in­­­te­­­gruje sy­­m­pa­­­ty­­­ków i pa­­­sjo­­­na­­­tów bie­­­ga­­­nia. Or­ga­­­ni­­­za­­­torem głó­­w­nym Sto­­­wa­­­rzy­­­sze­­­nie Za­­­ra­­­zić Pa­­­sją, wspó­­­ło­­r­ga­­­ni­­­za­­­torem Twi­n­pigs.