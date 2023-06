Żorskie fontanny nie służą do kąpieli. To szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ale i zwierząt Robert Lewandowski

Tylko w tym roku, w Żorach uruchomiono trzy nowe fontanny, które przyciągają wielu mieszkańców miasta. Problem jednak w tym, że część osób postanawia korzystać z tych obiektów wchodząc do nich, by schłodzić się w upalne dni. Zarówno urzędnicy, jak i Główny Inspektorat Sanitarny przypominają, że fontanny stanowią ozdobne elementy architektury i nie są przeznaczone do kąpieli.