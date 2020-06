Żory: 23-latek kradł, bo chciał wyjechać za granicę

23-latek w jeden dzień dopuścił się dwóch kradzieży. W popularnej sieciówce w Żorach ukradł słodycze warte prawie tysiąc złotych, a także perfumy za blisko 600 złotych w znanej drogerii.

Pieniądze pochodzące z przestępstwa zamierzał przeznaczyć na wyjazd do Holandii jednak plany pokrzyżowali mu kryminalni. Namierzyli i zatrzymali mężczyznę, którego poszukiwali również do innych spraw.

Złodziej trafił do policyjnej izby zatrzymań, a gdy usłyszał zarzuty stanął przed sądem. Ten biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności czynów i sytuację 23-latka postanowił wysłać go na 3 miesiące do aresztu śledczego.

Za kradzieże złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Niewykluczone, że międzyczasie usłyszy jeszcze inne zarzuty.