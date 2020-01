Żory: 23-latek został aresztowany. Napadł i okradł mężczyznę na dworcu PKS w sobotę

Do zdarzenia doszło w sobotę na dworcu PKS w Żorach. 23-latek pobił swą ofiarę i zabrał mu torbę podróżną wraz z telefonem komórkowym. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Nieco później dzielnicowi zostali wezwani do wykroczenia - okazało się, że popełnił go właśnie 23-latek. Świadkowie powiedzieli policjantom, że to on stoi także za napadem, więc sprawca został zatrzymany.