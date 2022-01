Żory: 25-latek pił wódkę z kolegami, a potem wsiadł za kierownicę. Przejażdżkę swoim BMW skończył w rowie. Będzie się tłumaczył przed sądem

"Z przytupem" zakończył 2021 rok 25-latek z powiatu pszczyńskiego. Mężczyzna w trakcie spotkania ze znajomymi w Żorach przeholował z alkoholem, ale mimo to postanowił, że do domu będzie wracał samochodem. To okazało się dla niego zgubne.

- Do oficera dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o tym, że na ulicy Rybnej, w rowie leży BMW - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Pod podany zawiadomieniu adres pojechali mundurowi. I choć na miejscu zastali zsunięty do rowu samochód, to nigdzie nie było kierowcy. Jego personalia szybko udało się jednak ustalić.