Żory 6 maja otwierają przedszkola i żłobek. Czy dzieci w dobie pandemii będą bezpieczne?

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie jastrzębian, żłobek i przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju pozostaną zamknięte do 24 maja br. Do tego czasu rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Chcę, by z takiej możliwości skorzystali dla dobra własnych dzieci i nas wszystkich. Naszą intencją jest minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem na terenie naszego miasta – mówi prezydent Anna Hetman.