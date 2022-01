Żory: Bójka kierowców na drodze. Co tam się wydarzyło? red.

arc / zdjęcie ilustracyjne

W minioną sobotę żorscy policjanci wezwani zostali do interwencji na DK81, gdzie miało dojść do kłótni między dwoma kierującymi. Agresywne zachowanie jednego z nich doprowadziło do uszkodzeń mienia i obrażeń ciała drugiego.