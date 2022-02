Żory: był agresywny wobec współpracowników, więc zwolniono go z pracy. Gdy został wyrzucony problem jeszcze się nasilił. Groził śmiercią!

Żorscy policjanci zajmują się sprawą mężczyzny, który miał kierować pod adresem swoich kolegów z pracy groźby karalne. Problem pojawił się jeszcze w czasach wspólnej pracy. Agresywne zachowania w stosunku do współpracowników, a nawet przełożonych miały być na porządku dziennym.

Właśnie to przyczyniło się do zwolnienia mężczyzny z pracy. To jednak zamiast rozwiązać problem, jeszcze bardziej go pogłębiło. Zwolniony pracownik nie tylko nie przestał nękać swoich byłych już kolegów, ale stał się wobec jeszcze gorszy.