Żory: Był na utrzymaniu chorego ojca. Nie pomagał mu, znęcał się nad nim i okradał. Dramat trwał 5 lat. Pomogli dzielnicowi z Żor

Dzielnicowi z Żor przerwali dramat

Policjanci pierwszego kontaktu przeprowadzili szczerą rozmowę z rodziną i natychmiast uruchomili procedurę “Niebieskiej Karty”.

- Ustalili, że 41-letni, bezrobotny, uzależniony od alkoholu syn znęcał się od około 5 lat nad ojcem. Wyzywał, szarpał, groził, a nawet bił i regularnie okradał. Zaciągając liczne długi i sprzedając w lombardach sprzęt należący do ojca, “zarabiał” na alkohol, którego ciągle było mu mało. Nie dość, że nie opiekował się 76-latkiem, to jeszcze znęcał się nad nim - informuje asp. szt. mgr Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Stan zdrowia starszego mężczyzny pogorszył się w międzyczasie i po wizycie dzielnicowych, z objawami wyczerpania i niedożywienia, trafił do szpitala. Stamtąd jednak nie wrócił do domu, gdyż machina pomocy ruszyła i dzięki współpracy dzielnicowych z MOPS-em, schorowany mężczyzna trafił do mieszkania chronionego, gdzie dodatkowo otrzymał opiekę.