Żory: Cofnięty licznik o ponad milion kilometrów! Kierowca z Mikołowa może mieć problemy

Policjanci z Żor natrafili na licznik samochodu, który wskazywał o ponad milion kilometrów więcej niż system arc

O ponad milion kilometrów cofnięty licznik! Sprawę wykryli policjanci wezwani do kolizji w Żorach. Teraz 41-letni kierowca mazdy z Mikołowa może mieć problemy. Śledztwo wyjaśni czy doszło do przestępstwa. W takich sytuacjach nie można wykluczyć tego, że pomylił się diagnosta, wpisując dane do systemu.