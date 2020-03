Żory: Groził sąsiadom siekierą chwilę po tym jak opuścił areszt śledczy

- Kiedy policjanci pojawili się pod wskazanym adresem 41-latek schował na ich widok niebezpieczny przedmiot za plecy, a po chwili go odrzucił. Sprawiał wrażenie nietrzeźwego i początkowo nie chciał wsiąść do radiowozu. Po chwili był już jednak w drodze do komendy - mówi Kamila Siedlarz, rzecznik żorskiej policji.

Jak się okazało 41-latek już wcześniej groził swoim sąsiadom za co trafił na 3 miesiące do aresztu śledczego. W międzyczasie sąd skazał go za to przestępstwo, jednak wyrok się jeszcze nie uprawomocnił. Mężczyzna usłyszał już kolejne zarzuty za groźby pod adresem sąsiadów, a także za znieważenie interweniujących policjantów. Obecnie przebywa w policyjnym areszcie, a wkrótce o jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.