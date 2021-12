Żory: jakie logo będzie promować 750. rocznicę nadania miastu praw miejskich. Nadesłano 165 prac. Zwycięski projekt wskażą mieszkańcy

Z wielką pompą władze Żor zamierzają świętować 750. rocznicę przyznania miastu praw miejskich. W mieście zadeklarowano już i przedstawiono projekty przebudowy Starówki. Wcześniej z kolei uznano, że dobrym prezentem będzie stworzenie pierwszego miejskiego muralu.

Teraz postanowiono, żeby obchody wyjątkowej rocznicy okrasić wyborem okolicznościowego logo. Władze miasta zadecydowały, że jego wybór nastąpi na zasadzie konkursowej.

Ogłoszono ogólnopolski konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszej nadesłanej pracy. Mogły w nim wziąć udział osoby z całego kraju, bez ograniczeń wiekowych. Jedyne, co ograniczało ewentualnych autorów rocznicowego logo, to ilość nadesłanych prac przez jedną osobę. Takie mogły być co najwyżej trzy.

Ostatecznie, do miasta spłynęło aż 165 propozycji logo 750. rocznicy nadania Żorom praw miejskich. To liczba, która zaskoczyła nawet włodarzy Żor.