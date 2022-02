Żory: kolejny pożar balkonu na osiedlu. Ogień wybuchł na trzecim piętrze na osiedlu Korfantego. Od maszyny do cięcia płytek zapalił się koc

Pożar mieszkania w Żorach! Do takiej interwencji zostali zadysponowani w sobotę, 5 lutego, około godziny 8:44 strażacy z Żor. Do komendy straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o palącym się mieszkaniu na trzecim piętrze, jednego z bloków na os. Korfantego.

Na miejsce popędziło kilka zastępów straży pożarnej. Okazało się jednak, że tak duże siły nie były potrzebne. Pożarem w przeciwieństwie do tego, co podano w alarmie nie było objęte mieszkanie, a jedynie balkon, a dodatkowo jego właściciel przed przyjazdem strażaków zdołał opanować sytuację. Nie oznacza to jednak, że strażacy na os. Korfantego pojechali nadaremnie.