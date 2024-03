Żory mają prawdziwy talent. Emilia Grzenia jest II wicemistrzynią świata!

Żory mają prawdziwy talent! Emilia Grzenia zdobywa wiele sukcesów

Emilia Grzenia tańczy już od 5 roku życia, zaś od trzech lat uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Baletowej Ramada w Opolu. Tam, młoda żorzanka tańczy balet, jazz i modern. Na co dzień chodzi do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie w systemie domowego nauczania. W szkole baletowej, ćwiczy około 20 godzin tygodniowo.