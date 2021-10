Żory: miejskie nagrody Phoenix Sariensis rozdane po raz kolejny. Już 22 raz uhonorowano osoby i instytucje, które przysłużyły się miastu

Najbardziej prestiżowe wyróżnienie od miasta Żory przyznane po raz kolejny. W żorskim kinie "Na Starówce" po już po raz 22. wręczono miejskie laury. Jak co roku okazję do ich otrzymania miały osoby oraz instytucje, które w największy sposób przyczyniły się do promocji miasta w kraju i poza nim, a także do działań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i ochrony zdrowia.

Tegoroczna kapituła konkursowa zadecydowała, żeby nagrody Phoenix Sariensis przyznać dwóm przedsiębiorstwom działającym na terenie Żor. Wyróżnione zostały: Nifco Korea Poland sp. z o.o oraz Primo Profile Poland sp. z o.o. Obie firmy na dobre wpisały się już w krajobraz żorskiej rzeczywistości, dając zatrudnienie, jak również wspierając w mieście wiele przedsięwzięć.