Żory: mieszkańcy Rownia i Folwarków nie chcą kolei w swoich dzielnicach. Żaden z wariantów ich nie zadowala. Mają ku temu wiele argumentów

Żory są jednym z miast regionu, których plany budowy szybkiej kolejki do Centralnego Portu Komunikacyjnego dotykają najmniej. Każdy z trzech zaprezentowanych wariantów w skali miasta zakłada jedynie niewielką ingerencję.

To, co dla całych Żor wydaje się jednak niezbyt uciążliwe jest prawdziwym dramatem mieszkańców dwóch żorskich dzielnic: Rownia i Folwarków. Ich mieszkańcy nie chcą zgodzić się na przebieg nowej trasy kolejowej przez miasto, ponieważ to oznacza dla nich podział i tak, jak twierdzą mocno podzielonych już za sprawą autostrady dzielnic.