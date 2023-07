Żory. Na kąpielisku Śmieszek pełno plażowiczów. Kąpiele słoneczne i wodach naturalnego akwenu. Oto wszystkie atrakcje Śmieszka? ZDJĘCIA

- Kąpielisko przygotowuje do sezonu MOSiR, który administruje znajdującymi się tutaj obiektami. Latem Śmieszek jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców Żor oraz osoby przyjeżdżające spoza Żor. Jest strzeżony przez ratowników wodnych – mówi Marek Utrata, dyrektor żorskiego MOSiR-u.

Śmieszek to jedyne miejsce w mieście, gdzie można poleżeć jednej z dwóch dużych plaży i popływać w otwartym akwenie pod czujnym okiem ratowników. Są tu dwie strefy – dla niepływających i pływających plażowiczów. Jest też przystań kajakowa, w której można wypożyczyć sprzęt pływający. Plażowicze mogą korzystać z 10 rowerków wodnych, ośmiu kajaków wielofunkcyjnych, deski sup oraz łodzi wielofunkcyjnej, którą można przerobić na surfing lub żaglówkę.

Na Śmieszku będą dalsze inwestycje

Na terenie kąpieliska czynne są urządzenia do kalenistyki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem własnych mięśni oraz boisko do siatkówki plażowej. Wypoczywający na Śmieszku mogą korzystać z punktu gastronomicznego. Kąpielisko jest czynne codziennie od godz. 10 do 19, a przystań kajakowa w godz. 10 – 18.30.