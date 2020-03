Żory: Ograniczenia w komunikacji miejskiej. Zapoznajcie się ze zmianami

W autobusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących - to decyzja Rządu RP, która będzie obowiązywała w całej Polsce od 25 marca do 11 kwietnia.

- W tej sytuacji prosimy, żeby w tych dniach pasażerowie maksymalnie ograniczyli swoje podróże komunikacją miejską i w miarę możliwości korzystali z własnych środków transportu. To konieczne, abyśmy mogli zapewnić bezpieczne warunki, zwłaszcza dla tych osób, które muszą dojechać do pracy na zmiany. W Żorach dotyczy to głównie autobusów linii nr 06 i 08 Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej - słyszymy.