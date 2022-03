Żory: okradł Ukraińców, zabrał ich rzeczy, pieniądze i paszport 28-latki uciekającej przed wojną

Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 marca 2022 roku. Sprawca wykorzystując niezabezpieczone drzwi wejściowe wdarł się do mieszkania i ukradł paszport i mienie należące do obywateli Ukrainy.

Przed godziną 3:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca o biegającym po ulicy sąsiadującej z żorskim rynkiem mężczyźnie, który miał wzywać pomocy.