Żory opuszczają struktury MZK. Miasto nie zgadza się na zmianę zasad i uspokaja pasażerów

Żory wychodzą z MZK Jastrzębie

Decyzję o wyjściu ze struktur MZK podjęli żorscy radni, na sesji zorganizowanej w grudniu minionego roku. Jak tłumaczył wówczas prezydent Żor Waldemar Socha, zgromadzenie ogólne Międzygminnego Związku Komunikacyjnego podjęło decyzję co do dalszego sposobu finansowania związku, co w jego ocenie zmieniło obecne zasady w sposób ewidentnie niekorzystny dla kilku gmin, głównie dla Pawłowic, Żor i częściowo dla Suszca.