Żory organizują akcję pomocową objętej wojną Ukrainie. ŻCOP ogłasza zbiórkę żywności, odzieży i środków czystości. Zaplanowano spotkanie Piotr Chrobok

Dary dla Ukrainy w Żorach można składać na Os. Sikorskiego 52. Google Street View

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie koordynowało zbiórkę darów na rzecz Ukrainy w mieście. To właśnie do siedziby ŻCOP-u można przynosić najbardziej potrzebne rzeczy: środki czystości, odzież i długoterminową żywność. Stamtąd trafi ona do Lublińca, skąd jako pomoc humanitarna zostanie przewieziona na Ukrainę.