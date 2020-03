Żory: Osoby niepełnosprawne mogą starać się o asystenta

Osoby niepełnosprawne w Żorach mogą ubiegać się o asystenta arc

W Żorach trwa nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to kierowane jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i ma na celu pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pomoc udzielana będzie przez 7 dni tygodnia.