Żory: ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego. Urzędnicy pomogą spisać się w magistracie. Będą czekali do późnych godzin

Już nawet nie dni, a godziny pozostały do końca trwającego od początku kwietnia narodowego spisu powszechnego. Chociaż udział w nim jest obowiązkowy, to najnowsze statystyki mówią, że wciąż około 10% osób, które muszą to zrobić, wciąż się nie spisały.

Również w Żorach znajdą się jeszcze osoby, które zostawiły to na ostatnią chwilę. Kończący się spis to wzmożone dni pracy urzędników, którzy także w Urzędzie Miasta w Żorach oferują swoją pomoc ostatnim niespisanym osobom.

Jak informuje żorski magistrat, w ciągu dwóch ostatnich dni spisu, mieszkańcy będą mogli uzyskać spisową pomoc w obu budynkach Urzędu Miasta.