Żory. Park Cegielnia z lotu ptaka - ZDJĘCIA. To tutaj odpoczywają mieszkańcy regionu

Mapa dojazdu do Parku Cegielnia

Park Cegielnia w Żorach w sercu miasta

Żorski Park Cegielnia położony jest pomiędzy ulicą Folwarecką, a Wodzisławską. Przy ulicy Folwareckiej znajdują się dwa parkingi, z których łatwo można dostać się do parku. Mimo sporej ilości miejsc, w szczególności w weekendowe dni, parkingi potrafią szybko się zapełnić. Można tu dojechać także komunikacją miejską, bo park znajduje się właściwie w centrum miasta .

Atrakcje w Parku Cegielnia

Dla bardziej aktywnych, od strony ulicy Folwareckiej znajdziemy skatepark, wyposażony w wiele elementów pozwalających na wyczynową jazdę na rolkach. To tu dość często w wakacyjne dni odbywają się warsztaty z ewolucji i jazdy na rolkach. Obok skateparku znajdziemy z kolei miasteczko ruchu drogowego, które w szczególności przyciąga najmłodszych. Wystarczy zabrać ze sobą rower, by poczuć na własnej skórze, jak to jest być kierowcą.