Żory. Pierwsza Komunia Święta 2023 w parafii św. Filipa i Jakuba. Uroczystość z udziałem 18 dzieci. Zobacz ZDJĘCIA

- To już kolejna I Komunia św. w naszej parafii. Dwa tygodnie temu dzieci przystąpiły do wczesnej I Komunii św. W przyszłą niedzielę do I Komunii św. przystąpi trzecia grupa dzieci. W sumie, w naszej parafii będzie to około 70 dzieci – wylicza ksiądz Rafał Procek.