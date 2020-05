Żory: Pijany pokłócił się z partnerką, zabrał kilkuletnie dziecko i na rowerze uciekał bez oświetlenia

W sobotę (2.05), późnym wieczorem policjanci interweniowali w mieszkaniu, gdzie chwilę wcześniej doszło do awantury pomiędzy byłymi partnerami.

Jak się okazało do kobiety zamieszkującej wraz z 5-letnim synem znienacka przybył pijany, były partner. Podczas kłótni mężczyzna zabrał syna, wsadził go na rower i ruszył w nieznane. Matka chłopca natychmiast zaalarmowała policjantów, a ci ustalili możliwą trasę, którą nieodpowiedzialny ojciec mógł się poruszać i namierzyli go w jego miejscu aktualnego zamieszkania.

Mundurowi zatrzymali 29-latka na terenie powiatu rybnickiego i ustalili, że drogę z Żor pokonał w ciemnościach, przez las, bez jakiegokolwiek oświetlenia. Na domiar złego, jak przyznał sam ojciec, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna w chwili zatrzymania w wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu. Potwierdził, że pił wcześniej, zanim odwiedził byłą partnerkę.

Chłopiec szczęśliwie wrócił pod opiekę mamy. Jego ojciec w związku z agresywnym zachowaniem, ogólnym pobudzeniem i stanem nietrzeźwości, a także z powodu zagrożenia dla innych trafił do policyjnej celi.