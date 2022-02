Żory: poczekalnia dworca PKP czeka na podróżnych, a tych brakuje. Kilka godzin po otwarciu świeciła pustkami. Podróżni szli prosto na peron Piotr Chrobok

Niewiele osób skorzystało z poczekalni dworca PKP w Żorach w dniu oddania jej do użytku. Podróżni byli, ale na pociąg oczekiwali nie w murach dworca, ale pod chmurką na peronie. Być może to efekt wielu lat bez dworca. Tak przynajmniej wskazują w mieście. - Z kolei w Żorach korzystają najczęściej osoby, które są przygotowane do podróży. Mają kupiony bilet, mogą iść od razu na peron - wskazuje Adam Grześkiewicz, dyrektor ŻCOP, po części odpowiedzialnego za wyremontowany dworzec.