Żory: "Pomocy, kuzyn goni mnie z siekierą!". 61-latek skłamał i odpowie przed sądem

Morderstwo w Żorach. Zabił nożem Dorotę K. Rybniczanin przyznał się do winy

40-letni Tomasz C. przyznał się do morderstwa 57-letniej Doroty K. Przypomnijmy, pod koniec stycznia skrępował on kobietę taśmą i dźgnął nożem. Do morderstwa doszło na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach. Mężczyzna przebywa w areszcie.