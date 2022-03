Żory: próbował ukraść golarkę z drogerii. Okazało się, że sklep jest jego "ulubionym". W ciągu trzech miesięcy zdołał okraść go kilkukrotnie

Upatrzył sobie sklep i odwiedzał go, gdy tylko pojawiła się taka okazja. Wydawałoby się, że taki klient to skarb. To prawda, ale pod warunkiem, że klient nie jest złodziejem. A tak właśnie było w przypadku 32-letniego rybniczanina, który okradał żorską drogerię.

Mężczyzna wpadł podczas ostatniego "skoku". Na jego nieszczęście na gorącym uczynku przyłapała go obsługa sklepu, która nie zawahała się wezwać mundurowych.

- Na miejscu policjanci ustalili, iż mężczyzna próbował ukraść markową maszynkę do golenia o wartości ponad 200 złotych - tłumaczy mł. asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Szybko okazało się jednak, że kradzież elektrycznej golarki nie jest jedyną, której dopuścił się 32-latek. Rybniczanin w ciągu ostatnich trzech miesięcy często okradał dokładnie tę samą żorską drogerię. W tym czasie mężczyzna zwinął ze sklepowych półek towar o łącznej wartości blisko 1200 złotych.