Żory: Przekroczył prędkość na Wiślance. Podczas kontroli wyszło, że nie może prowadzić auta

Przekroczył prędkość na zakazie

We wtorek (19.05) po godz. 16 policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył prędkość na popularnej Wiślance. To droga krajowa nr 81 w Żorach.

- Rutynowa kontrola dokumentów wykazała, że mężczyzna był objęty rocznym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który miał go obowiązywać do września. Popełnione wykroczenie przysporzyło 33-latkowi wiele kłopotów, gdyż teraz odpowie dodatkowo za złamanie sądowego zakazu - informują policjanci z Żor.

Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.