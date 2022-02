Żory: Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek!

Rekrutacja do przedszkoli na nadchodzący rok szkolny trwa, pierwszy etap przeznaczony jest dla rodziców dzieci, którzy chcą, żeby ich pociechy kontynuowały naukę w przedszkolu i trwa do 21 lutego. Nabór na nowe miejsca rozpocznie się jednak 1 marca i potrwa dwa tygodnie – do 15 marca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2022 można wypełnić na dwa sposoby: elektronicznie na stronie internetowej: www.zory.przedszkola.vnabor.pl, oraz w formie papierowej w wybranym przedszkolu. Dokumenty można składać od 1 marca od godziny 8:00 do 15 marca do godziny 15:00.

Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku, oraz przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku. Ważne jest również by wniosek został podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych - jest to potwierdzenie autentyczności informacji w nim zawartych.