Żory: Strażacy pompowali wodę z zalanych dróg i garażu

Padający deszcz sprawił, że strażacy z Żor nie narzekali na brak zajęć w weekend. W niedzielę trzy razy byli wzywani do pompowania wody z zalanych ulic. Interweniowali na Szmaragdowej, Tulipanowej i Dalekiej.

Uruchomienie pompy konieczne było też w garażu budynku przy ulicy Kopernika. W niedzielę strażacy zostali również wezwani do złamanego konaru drzewa przy ul. Rybnickiej.

Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś w Żorach mogą wystąpić intensywne opady deszczu z burzami.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu z burzami obowiązuje 22 czerwca od godz. 8:30 do godz. 24:00. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami

silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może występować grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk oszacowano na 80%.