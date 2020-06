Żory: Ten mężczyzna płaci cudzą kartą płatniczą. Szuka go policja

Kryminalni z Żor poszukują mężczyzny, który w nieustalony sposób wszedł w posiadanie cudzej karty płatniczej i dokonywał za jej pomocą płatności zbliżeniowych. W sumie wydał w ciągu jednego dnia ponad 200 złotych w różnych sklepach na osiedlu Sikorskiego.

- Poszukiwany to mężczyzna w starszym wieku, ok. 60 lat, średniego wzrostu, o widocznej otyłości brzusznej, w krótkich włosach. W chwili zdarzenia ubrany był w koszulę koloru jasnego, ciemną skórzaną kamizelkę oraz ciemne spodnie. Na twarzy miał założoną maseczkę - informuje asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Powiatowej Policji w Żorach.

Z uwagi na to, że do tej pory nie zdołano ustalić jego tożsamości kryminalni zwracają się o pomoc do wszystkich osób, które mogą w tym pomóc. Informacje przyjmowane będą pod numerami telefonów: 47 8553 337, 47 8553 281, 47 8553 200 lub pod adresem e-mail: kryminalny@zory.ka.policja.gov.pl.