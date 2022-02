Żory: trzech napastników miało zaatakować 49-latka. Zamaskowani z bronią w ręku mieli wejść do jego domu Piotr Chrobok

Trzech zamaskowanych napastników z bronią w ręku miało wtargnąć do domu 49-latka z Żor. Mężczyzna miał przed nimi uciec do sąsiada, z mieszkania którego zaalarmował policję. Ci ruszyli na miejsce, gdzie okazało się, że żadnego napadu nie ma, a był on wynikiem co najwyżej wypitego alkoholu i bujnej wyobraźni mężczyzny.