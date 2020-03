Żory: Tymczasowy areszt za pobicie i podpalenie budynku

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (7.03), w dzielnicy Baranowice. Pokrzywdzony zaprosił swoich znajomych na kolację, podczas której wspólnie spożywali alkohol. Kiedy przyszło się im rozstać zaproszonym nie spodobało się to i wówczas to właśnie doszło do awantury pomiędzy mężczyznami.

34 i 24-latek niespodziewanie zaatakowali gospodarza. Najpierw grozili popełnieniem przestępstwa, a chwilę później, gdy próbował się przed nimi schować zaczęli okładać po głowie łomem. Mężczyzna zdołał zbiec z budynku i znalazł schronienie u mieszkańców pobliskich zabudowań. Ci z kolei udzielili mu pomocy i zaalarmowali mundurowych.

Zanim napastnicy zbiegli zdążyli podpalić budynek, w którym mieszkał 48-latek. Wkrótce jednak zostali zatrzymani przez kryminalnych na osiedlu Korfantego. Wczoraj prosto z policyjnego aresztu zostali doprowadzeni do sądu, gdzie ogłoszono im decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu na 3 miesiące.