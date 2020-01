Żory: Uratowali mężczyznę i oddali pod opiekę lekarzy

We wtorek (28 stycznia) przez kilka godzin policjanci poszukiwali mężczyzny, który około 14 wysłał wiadomość ze zdjęciem do siostry i napisał, że nie ma siły dalej żyć. Kobieta znając trudną sytuację życiową brata natychmiast zareagowała i zaalarmowała stróżów prawa obawiając się, że mężczyzna naprawdę może wyrządzić sobie krzywdę.

Policjanci ustalili z dokładnością niemalże co do minuty, o której 34-latek wyszedł z domu i gdzie kierował swoje kroki. Z każdą chwilą trafiali w miejsca, gdzie mężczyzna tego dnia był widziany. W końcu, po kilku godzinach mundurowi ustalili, gdzie przebywa i choć próbował zwieść ich, że wiadomość do siostry wysłał jedynie dla żartu, ci biorąc pod uwagę wszelkie dotychczasowe ustalenia zdecydowali zapewnić mu bezpieczeństwo i pomoc. 34-latek trafił jeszcze wczoraj pod opiekę specjalistów, którzy pomogą mu zmierzyć się z życiowymi problemami.