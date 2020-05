Żory uzyskały dofinansowanie na laptopy dla uczniów do nauki zdalnej

Prawie 100 tys. na laptopy

Epidemia koronawirusa znacząco zmieniła niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Jedną z nich jest edukacja, gdzie tradycyjne lekcje w szkolnych ławkach zastąpiła zdalna nauka. By umożliwić i ułatwić zdalną edukację jak największej liczbie uczniów oraz nauczycieli, Urząd Miasta Żory pozyskał grant w wysokości 98 tys. zł w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego koronawirusem.

Pozyskane środku w całości zostały przeznaczone na zakup notebooków wraz z zestawami słuchawkowymi, które umożliwią realizacje podstawy programowej w domowych warunkach tym dzieciom, które do tej pory nie miały takich możliwości.

Sprzęt na początku czerwca trafi do uczniów i nauczycieli, którzy mieli największy problem z dostępem do komputerów, niezbędnych do realizowanie zdalnego nauczanie. Osoby, które otrzymają notebooki zostały wytypowane przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.