Żory: włamywacz wszedł do mieszkania, ale... nic z niego nie ukradł! Z szafek powyrzucał wszystkie rzeczy. Wychodząc zakręcił grzejniki

To była jedna z najdziwniejszych, o ile nie najdziwniejsza kradzież, z jaką do czynienia mieli żorscy policjanci, a tych w ostatnich miesiącach w mieście odnotowano nadzwyczaj dużo. Złodzieje włamywali się do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do domów prywatnych, a nawet do samochodów.

Po okresie względnego spokoju, do żorskiej komendy wpłynęło kolejne zawiadomienie o włamaniu. Miało do niego dojść na jednym z żorskich osiedli. - Włamywacz dostał się do mieszkania uszkadzając drzwi balkonowe - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowa policji w Żorach, która dodaje, że włamanie było bardzo nietypowe.