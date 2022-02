Żory: wpadli z narkotykami na Śmieszku. Czterej mężczyźni zatrzymani z marihuaną. 24-latkowi grozi grzywna i pobyt w więzieniu w zawieszeniu

Zwykły patrol policji na żorskim Śmieszku na tyle przeraził czterech mężczyzn, że ci na widok mundurowych zaczęli się nerwowo zachowywać. To nie umknęło uwadze stróżów prawa, dla których był to jasny sygnał: mają coś na sumieniu.

Policjanci postanowili to sprawdzić. Podjechali do samochodu i zapytali ich, czym są tak zdenerwowani. Mężczyzn wypytali też o powód ich wizyty na kąpielisku. Ponieważ ani na jedno ani na drugie pytanie mundurowi nie usłyszeli sensownej odpowiedzi, przeszli do działań. Postanowili ich przeszukać. Przyczyna nerwowego zachowania mężczyzn szybko wyszła na jaw.