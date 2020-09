Żory: Wreszcie dobre wiadomości. Jest wykonawca ekologicznego basenu w Roju

Właśnie rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Zajmie się tym ARCHIPROJEKT z Lublina. Termin wykonania projektu to 15 marca 2021 r. Miasto zapłaci za to ponad 250 tys. zł. Dodajmy, że w przetargu wystartowały tylko dwie firmy. Przegrana oferowała usługę za 0,5 mln zł. Z kolei miasto na ten cel zaplanowało nie więcej niż 374 tys. zł.

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Waldemara Sochy magistrat nie złożył broni po dwóch nieudanych przetargach na budowę ekologicznego basenu w Roju. Urzędnicy zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego (inwestycja jest dofinansowana m.in. ze środków UE - 4,1 mln zł) na zmianę w sposobie realizacji basenu. Z Katowic nadeszły dobre wieści. Ostatecznie realizację podzielono na dwa odrębne etapy: projekt i budowę.

Tym samym wreszcie napływają do nas dobre wiadomości odnośnie budowy ekologicznego basenu w Roju. Przypomnijmy, Urząd Miasta w Żorach unieważnił już dwa przetargi na realizację ekologicznego kąpieliska w Roju. W obu przypadkach powodem były zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców. Miasto na ten cel zabezpieczyło 7,2 mln zł. Natomiast w ostatnim postępowaniu najniższa oferta sięgała prawie 13 mln zł.

Po wykonaniu projektu zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Tym razem na budowę ekologicznego kąpieliska w Żorach. Według planu inwestycja miała być zrealizowana do połowy 2022 roku. Jednak po problemach związanych z przetargami trudno być co do tego optymistą.