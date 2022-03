Żory wysłały transport do Tetyjowa. To ich miasto partnerskie na Ukrainie. Żory przekazały mu trzydzieści palet z najpotrzebniejszymi darami

- Obywatele Ukrainy zmuszeni są bronić swojej ojczyzny przeciwko jednej z największych armii świata. Federacja Rosyjska zabija pokojowo nastawionych obywateli Ukrainy, niszczy miasta i wsie, oraz niszczy strukturę krytyczną. Siły zbrojne Ukrainy i obrona terytorialna sił zbrojnych chronią życie każdego z nas, czasami kosztem własnego życia. Apelujemy do was jako do naszych przyjaciół i partnerów oraz prosimy o realną pomoc - napisał w liście wysłanym na adres żorskiego magistratu, mer Tetyjowa.