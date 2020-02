Żory: Za kółkiem pijani, z zakazami i na środkach odurzających!

Żory: 40-latek poszedł na zakupy i... trafił do więzienia

Poszukiwał go sąd, kryminalni zatrzymali go w sklepie. Mowa o 40-letnim mieszkańcu Żor, który uchylał się od wykonania kary ograniczenia wolności. Żorski sąd postanowił zastosować wobec mężczyzny karę zastępczą i wysłał go do więzienia.