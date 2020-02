Żory: Zabrano mu prawo jazdy. Zasłaniał się ukraińskim dokumentem

W niedzielę (9.02) o godzinie 12, na Alei Jana Pawła II policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę mitsubishi. Gdy poprosili mężczyznę o okazanie dokumentów, ten wyciągnął ukraińskie prawo jazdy. Niestety nie udało mu się zmylić mundurowych, gdyż błyskawicznie ustalili oni, że decyzją właściwego organu jego prawo jazdy zostało cofnięte w ubiegłym roku.

41-latek stanie teraz przed sądem. Za zlekceważenie decyzji prezydenta grozi mu do 2 lat więzienia.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2