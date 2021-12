Żory. Zaginęła 11-latka. Brak sygnału w telefonie, usunięte konta w mediach społecznościowych...

Szybki kontakt z policją i złożenie zawiadomienia to fundament w powodzeniu działań. Według zeznań rodziców dzień rozpoczął się jak co dzień, czyli odprowadzeniem córki do autobusu, którym zawsze dojeżdżała do szkoły. Po tym jednak kontakt z dzieckiem się całkowicie urwał. Po krótkim czasie przestał odpowiadać telefon, a z internetu poznikały wszystkie konta społecznościowe. Przy próbie odbioru dziewczynki po szkole, okazało się, że do niej w ogóle nie dotarła.

To był moment, w którym rodzice upewnili się, że to nie przypadek i o pomoc zwrócili się do policji. Do działań poszukiwawczych błyskawicznie zaangażowano wszystkie dostępne na ten moment siły i środki osobowe, w tym Oddziały Prewencji Policji w Katowicach, którzy w tym dniu pełnili służbę na terenie Żor. Sprawdzali miejsca, gdzie mogłaby przebywać dziewczynka, a także znajomych dziewczynki, z którymi mogła mieć ostatni kontakt.