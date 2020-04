Żory: Zamienił stare buty na nowe i chciał wyjść ze sklepu. Był poszukiwany

Zostawił stare, a wziął nowe buty

Do zdarzenia doszło w piątek (24.04) na Alei Zjednoczonej Europy w Żorach, w jednej z popularnych sieciówek. Po godzinie 16 w sklepie pojawił się mężczyzna, który podszedł do półek z towarem, z pudełka wyjął buty, a chwilę później założył je na siebie i próbował wyjść na zewnątrz. Złodzieja zauważył ochroniarz i ujął go przed wyjściem, chwilę później o incydencie powiadomił Policję.

- Podczas legitymowania mężczyzny mundurowi ustalili, że 36-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Żorach, który skazał go na karę pozbawienia wolności za inne kradzieże. Dowiedzieli się też, że zanim przybyli na miejsce był agresywny wobec pracownika ochrony - informują policjanci.

36-latek trafił już do więzienia, wkrótce odpowie też za kolejną kradzież sklepową.