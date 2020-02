Żory: Zaniepokoił ją porzucony skuter. Okazał się być skradziony

W miniony piątek (21.02), przed 13 mieszkanka Roju zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała informację, że nieopodal jej domu stoi od jakiegoś czasu skuter, którym nikt się nie interesuje.

Policjanci natychmiast zajęli się sprawą i ustalili, że jednoślad został skradziony kilka dni wcześniej w Rybniku. Jeszcze tego samego dnia ustalili właściciela pojazdu, skontaktowali się z nim i przekazali w jego ręce "zgubę".

- Na pochwałę zasługuje postawa zgłaszającej, która dzięki czujności i zainteresowaniu tym co dzieje się w najbliższej okolicy przyczyniła się do odzyskania skradzionego mienia przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem. Sposób w jaki postąpiła niewątpliwie jest przykładem zachowań, do których zachęcają policjanci w ramach trwającej kampanii społecznej "Nie reagujesz – akceptujesz!". Jeśli zatem widzisz coś niepokojącego w najbliższej okolicy – reaguj, alarmuj, zawiadamiaj! - apelują policjanci z Żor.