Żory:16-latka przeprowadziła wzorową reanimację, w Nowy Rok ratując sąsiada. Kim jest bohaterka?

16-letnia Roksana Kobiela, druhna z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Żory w Nowy Rok, ratowała życie ponad 80-letniego sąsiada, który zasłabł pod blokiem. Przeprowadziła razem ze swoim ojcem wzorową reanimację do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego! Dramat rozegrał się o godzinie 8.40 na osiedlu 700-lecia w Żorach. 16-latkę obudziło wołanie o pomoc. Podbiegła do okna, pod blokiem leżał mężczyzna, nad którym pochylała się kobieta prosząca o pomoc. Roksana nie zastanawiając się długo, zbiegła z drugiego piętra, ruszyła na ratunek. Okazało się, że poszkodowanym mężczyzną jest jej przeszło 80 letni sąsiad, a kobietą która wzywała pomocy - jest jego żona.

Całe szczęście, że zdarzenie miało miejsce przy siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, dzięki czemu pomoc służb medycznych przybyła bardzo szybko. Tata i córka udzielali pomocy, aż do przekazania pokrzywdzonego sąsiada ratownikom medycznym, którzy niezwłocznie podłączyli mężczyznę do defibrylatora. U mężczyzny przywrócono czynności życiowe. Ratownicy zajęli się poszkodowanym, a młoda bohaterka i jej ojciec wrócili do domu. Aktualnie nie mamy informacji na temat stanu zdrowia mężczyzny ale wiadomo, że został on przetransportowany do szpitala.