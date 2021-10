Żorzanka oszukana... "na szczeniaka". W sieci chciała kupić czworonoga. Wpłaciła zaliczkę, ale zwierzęcia nie zobaczyła. Straciła pieniądze

Chciała kupić czworonożnego przyjaciela, a straciła pieniądze. 41-letnia mieszkanka Żor miała marzenie. Kobieta pragnęła mieć psa. W sieci szukała ofert sprzedaży zwierzęcia. Niestety, na jej własne nieszczęście została oszukana.

- Do Komendy Miejskiej Policji w Żorach zgłosiła się 41-letnia mieszkanka naszego miasta, która złożyła zawiadomienie o oszustwie. Z jej relacji wynikało, że na popularnym portalu sprzedażowym znalazła ofertę sprzedaży psa, która ją zainteresowała - informuje asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Jak wynika z relacji oszukanej żorzanki, kobieta umówiła się co do kupna psa ze sprzedającym go w sieci właścicielem. Gdy wszystko było dopinane na ostatni guzik, 41-latka przelała pieniądze - kilkaset złotych - które miały stanowić zaliczkę.