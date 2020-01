Zostaw jeden procent podatku w Żorach UM Żory

Przekazanie 1 proc. swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego to łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, by pomóc potrzebującym. Rozliczając roczne zeznanie podatkowe warto pamiętać o organizacjach z naszego miasta i zadbać o to, by 1 proc. podatku pozostał w Żorach.